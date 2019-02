Afroleague : Beaucoup de leçons à tirer pour les malgaches

Rakotofrancky

Les organisateurs de l’Afroleague à Madagascar méritent une chaleureuse félicitation. Ceux qui ont regardé les matchs au palais des Sports et de la culture Mahamasina ont été subjugués par le professionnalisme des organisateurs. Les écrans géants, les bords du stade bordés d’écrans publicitaires LED, le timing… ceux qui ont regardé à la télé ont apprécié les matchs avec une retransmission en direct dignes des matchs aux USA. Malheureusement, les adversaires du club représentant Madagascar avaient des plusieurs atouts, expériences, tailles, niveau élevé … qui leur ont permis de priver le Club Omnisports de la Police Nationale de Madagascar (Cospn), club du pays hôte, de victoire. Rappelons que le club malgache (Cospn) jouait dans le même groupe que le club Petro de Luanda de l’Angola, Smouah SC d’Egypte et le BC Mazembe de la RD Congo. Il faut encourager le ministère responsable à créer plus de matchs.