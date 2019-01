Disparition de Ando Tiana

N.R.

Appel à témoin pour une jeune fille malgache prénommée ANDO TIANA.



Son nom et sa photo circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux et sur le site de l'ambassade de Madagascar en France, sa famille et amis demandent la diffusion maximum de sa recherche pour qu'enfin elle soit retrouvée.





ELLE A DISPARU EN RÉGION PARISIENNE DEPUIS UNE SEMAINE

Ando Tiana RANDRIAMAMPIANINA, 23ans, 1m58, malgache, cheveux longs et lisses, teint basané. PHOTO ICI BAS

Habite Rueil Malmaison en Ile-de-France, fait ses études à Paris Nanterre.

Elle a cessé depuis le 9 Janvier dernier sans motif apparent de donner de ses nouvelles ; ce qui amène à croire qu’elle peut se trouver en difficulté ou aurait disparu de façon inquiétante.

Discrète, ne parle pas beaucoup, pas de souci en particulier.

Si vous l'aurait aperçu ou aurait des informations la concernant, veuillez contacter rapidement le commissariat de police le plus proche ou bien de contacter les numéros suivants : 00261(0)34 05 651 82 / 06 68 95 67 34 / 06 68 95 67 28/ 07 51 99 54 14 / 06 47 53 66 88 En vous remerciant par avance !