Election Miss Maman Madagascar: le samedi 16 février 2019

N.R.

Billets et Réservations: 06 51 28 50 77 et point de ventes à Paris



Samedi 16 Février 2019, à partir de 20H30

Au Palais de l'épi d'or 3 avenue de l'épi d'or 94800 VILLEJUIF



Afatra Komity Miss Maman malagasy:

Homentsika lanjany @izany ny Hasina maha Reny Malagasy, ny kolontsaina Malagasy, ny fomban-drazana Malagasy.

Samy hanolotra vina avokoa ireo mpifaninana.

Hisy dihy sy hirahira handravaka ny lanonana.

Ny vola azo dia entina hanampiana ny Centre Zaza kamboty sy école any Madagasikara

Tongava maro fa ny adidy ho vita ny fahafinaretana ho azo

Tongava ara-potoana fa manomboka @ 8ora sy sasany ny lanonana, @9ora alina ny ora fisakafoanana ary @ 10 ora tsy diso ny élection Miss Maman Madagascar2019

Alefa alefa Ry Neny !

Ho ela velona Madagasikara

Contacts et résa: 06 51 28 50 77 / 06 33 17 40 87

Email : missmamanmalagasy@gmail.com