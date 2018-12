Madagascar: Election non crédible et non transparente selon Marc Ravalomanana

Rakotofrancky

L'ancien président de la République et candidat finaliste pour la magistrature suprême 2018, Marc Ravalomanana, s'est adressé à la population malgache mais surtout à ses suporteur aujourd'hui. Il a saisi cette occasion pour affirmer que le deuxieme tour des elections qui s'est tenu le 19 décembre dernier est une election non credible et non transparente. Plusieurs irregularités ont été obsevées lors de cette elction selon toujours Ravalomanana. Lui et son éuipe seraient en possession de toutes les preuves de ses irregularités et qu’il faut à tout prix protéger la voix du peuple. Cette declaration fait suite aux resultats partiels publiés par la Commission Electorale Nationale Independante qui donne au candidat numéro 13, Andry Rajoelina, une large avance. L’équipe de Ravalomanana incite la CENI à stopper la publication des resultats provisoires.