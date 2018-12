Madagascar: Marthe Hervée tire sa révérence.

Rakotofrancky

La fervente servante de Dieu et très connue pour être la fondatrice de l’institut Marthe Hervée et de la Radio Vaovao Mahasoa a avalé sa carte d’identité le 24 décembre 2018 à l’île Maurice, là où elle a fait l’objet d’une EVASAN (Évacuation Sanitaire). Elle a été gravement malade quelques semaines auparavant, une levée de fond a été même lancée pour lui faire cette EVASAN. Cette éducatrice est aussi connue pour inciter les Malgaches à savoir qui ils sont? (Olon’iza moa ianao ?) ou encore à connaitre sa foi en Dieu (Malagasy Kristianina sa Krisitianina Malagasy) à travers ses émissions radiophoniques. Sur la page de Radio Vaovao Mahasoa, le Community manager a annoncé son décès à travers la phrase suivante: « on remercie Dieu d’avoir pris sa servante. »