Madagascar : Ntsay reconduit à Mahazoarivo

Rakotofrancky

Les spéculations ont vu juste. Celui qui a été nommé premier Ministre en Avril 2018 et qui accompli la mission de désamorçage de la crise des députés au 13 Mai et de mener la population malgache vers les élections, Christian Ntsay, a été reconduit par le nouveau président Andry Nirina Rajoelina à la tête du gouvernement. « Comme le veut l’article 54 de la Constitution, c’est sur proposition du groupe de partis majoritaires à l’Assemblée nationale, que les députés ont renouvelé leur confiance en monsieur le Premier ministre Ntsay Christian. Et le président de la République a entériné cette présentation en nommant Mr Ntsay Christian au poste de chef du gouvernement. » avait annoncé le secrétaire général adjoint de la présidence hier à Iavoloha.