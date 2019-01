Madagascar : Passation du pouvoir entre le nouveau président Andry Rajoelina et Hery Rajaonarimampianina en présence de Rivo Rakotovao

Rakotofrancky

Il y a 5 ans, c’est Andry Rajoelina qui passait le pouvoir à Hery Rajaonarimampianina au palais d’Etat d’Iavoloha, hier, ce fut la même scène mais les rôles ont été inversés en présence d’une troisième personne, Rivo Rakotovao, le président par intérim. Une passation de pouvoir très simple. L’ancien président Hery Rajaonarimampianina est le premier arrivé suivi de Rivo Rakotovao puis de Andry Rajoelina. Les trois hommes se sont entretenus à huis clos pendant 15 mn et après Rivo Rakotovao est le premier à sortir. Le nouveau président Andry Rajoelina et son prédécesseur Hery Rajaonarimapianina se sont par la suite entretenus pendant 45 mn toujours à huis clos. L’événement s’est terminé par les signatures. Andry Rajoelina a raccompagné le président sortant Hery Rajaonarimampianina. Ce dernier de dire que cette passation de pouvoir et l’accomplissement et le respect de la constitution.