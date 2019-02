Madagascar : arrestation d’Eddy Maminiriana à La City Ivandry

Rakotofrancky

Vers 16h, tout le monde, les clients et employés, à La City Ivandry étaient subjugués par la scène sur le Parking du centre Commercial. Qu’est ce qui se passe ? C’est la première question que tout le monde s’est posée durant la scène que vous allez voir en bas de cet article. Selon les informations qui sont partagées à compte goutte sur les réseaux sociaux, il s’agit de l’arrestation d’Eddy Maminiriana qui opèrerait dans le trafic de bois précieux, entres autre, bois de rose. Si on revient au fait, deux voitures 4X4 ont été stoppées par les forces spéciales cagoulées, les occupants ont été sommés de s’allonger par terre. Les occupants et les deux voitures ont été fouillés. Selon toujours les informations, c’est la Cour Spéciale Bois de Rose qui a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de d’Eddy Maminiriana qui est tout de suite envoyé à Tsiafahy.