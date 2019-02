Madagascar : deux cyclones en approche, les parties Nord et Est de l’île en alerte verte

Rakotofrancky

Deux cyclones rodent actuellement autour de Madagascar. Hier 05 février, vers 16 h, les deux cyclones s’intensifient dans l’Océan Indien. Le premier se trouvait à 570 à l’Est d’Antsiranana vers 15 h avec un vent de 46km/h et des rafales de 50 à 60 km selon la météo. Il se déplace avec une vitesse de 05km/h l’Ouest-Sud-Ouest. Le second cyclone se trouve à 1530 km d’Antalaha. Il se déplace avec un vent de 55 km/h et des rafales de 75 km/h et se déplace avec une vitesse de 13km/h vers le Sud-Ouest. Les prévisions annoncent que ces deux cyclones vont engendrer une forte pluie dans la partie Nord de l’île. En conséquence, les populations des districts des régions Diana, SAVA, ANALANJIROFO ainsi que TOAMASINA sont priées d’appliquer les prescriptions d’alerte Verte.