Madagascar : la capitale malgache accueille le groupe D Africa Basketball League (ABL)

Rakotofrancky

Le Club Omnisports Police Nationale (COSPN) de Madagascar est l’hôte pour le groupe D d’Africa Basketball League 2019 qui aura lieu du 15 au 17 février à Antananarivo. Cette compétition a été annoncée en grande pompe dans les médias surtout sur les réseaux sociaux. Le COSPN a dans son groupe le club angolais Petro de Luanda, le BC Mazembe de la RD Congo et Smouah SC d’Egypte. Selon la FIBA « le Club Omnisports Police Nationale (COSPN) espère faire de cet événement un succès et lancer sa campagne continentale avec style. » Le Club malgache a fait appel au français Alpha Touré et le tunisien Mohamed Mzoughi tous les deux mesurant plus de deux mètres pour renforcer l’effectif mais surtout combler le problème de petite taille de l’équipe. Madagascar affrontera aujourd’hui Petro de Luanda.