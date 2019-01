Madagascar la partie Nord de Madagascar sous une pluie diluvienne

Rakotofrancky

Madagascar est en pleine saison cyclonique. Plusieurs tempêtes sont susceptibles de se former. Depuis quelques jours, des pluies diluviennes frappent plusieurs parties de l’île, surtout, la partie Nord et même le centre de Madagascar. Situation qui a causé les différents glissements de terrain dans la capitale. Hier matin, c’est Mahajanga et presque toute la partie nord de Madagascar qui ont été pris en otage par une forte pluie. L’image des vagues dépassant le bord de Mahajanga a fait le tour du web. Selon Cyclone Océan indien, les risques de cyclogenèse sont en hausse. En effet, la zone suspecte située au Nord-Est de Madagascar pourrait avoir le potentiel pour se développer en deuxième partie de semaine prochaine, lorsqu'elle aura ré-émergé dans le canal du Mozambique.