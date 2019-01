Madagascar : le président français Emmanuel Macron félicite le nouveau président de la République de Madagascar Andry Nirina Rajoelina

Rakotofrancky

Après la confirmation par la Haute Cour Constitutionnelle de la victoire de Andry Rajoelina aux élections présidentielles de 2018, les félicitations fusent de toutes parts. L’actuel président Français Emmanuel Macron a tenu à féliciter Andry Rajoelina. Il ne pourra pas assister à l’investiture prévue dans 4 jours mais va demander au secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste LEMOYNE, de le remplacer. Voici la tenue de cette lettre.

Cher Monsieur le Président,Je tiens à vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre élection et, à travers moi, celles du peuple français tout entier. Par ce choix, le peuple malgache a très clairement affirmé les espoirs qu’il plaçait en vous.Je mesure l’ampleur des défis que Madagascar devra relever ces prochaines années pour assurer son développement économique et éradiquer la pauvreté. Je tiens à vous assurer du soutien de la France, partenaire historique, voisin et ami de Madagascar, dans les réformes que vous entreprendrez pour atteindre ces objectifs. Soyez certain de ma détermination à densifier nos relations politiques, mais aussi économiques et culturelles, qui reposent sur des liens historiques et humains forts.Je vous remercie sincèrement pour votre invitation à votre cérémonie d’investiture qui se tiendra à Tananarive le 19 janvier. Je ne pourrai malheureusement pas y être présent. J’ai demandé au secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste LEMOYNE, de me représenter pour cet évènement. Je serai ravi de vous accueillir à Paris pour renforcer et donner un nouveau départ à notre partenariat.En vous renouvelant mes plus vives félicitations ainsi que tous mes vœux de succès, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma très haute considération.Cordialement,Emmanuel MACRON