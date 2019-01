Madagascar : reprise de la reconstruction du palais du Rova Manjakamiadana

Rakotofrancky

président de la République a annoncé la reconstruction du palais du Rova Manjakamiadana. Les travaux seront finis avant la célébration du 60ème anniversaire de l’indépendance de Madagascar. La Ministre de la Communication et de la Culture, Lalatiana Andriatongarivo, se dit enthousiasmée de cette décision. « La reconstruction de ce Rova, qui est quand même un de nos plus grand patrimoine, sinon, le plus grand de Madagascar, fait partie des priorités du Ministère de La culture. Nous avons été ravis surtout enthousiasmé par la déclaration du président de la République selon laquelle, il souhaite réhabiliter dans les plus brefs délais le Rova qui est quand même une fierté nationale et un grand symbole de notre culture. Nous allons donc nous y atteler immédiatement. D’ici la fin de l’année nous aurons quelques choses de bien faits concernant le Rova. » dixit la ministre. Rappelons que Le Rova a été incendié en Novembre 1995.