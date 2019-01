Madagascar : trois arrestations sur la place du 13 Mai

Rakotofrancky

Un grand rassemblement des pro-Ravalomanana a eu lieu aujourd’hui sur la place du 13 Mai. Le heurt entre les manifestants et les forces de l’ordre a eu lieu vers midi et demi, quand ces dernières ont voulu faire disperser les manifestants. Les forces de l’ordre ont du faire usage d’une dizaine de bombes lacrymogènes. Trois personnes ont été arrêtées, dont une aurait été coffrée pour être en possession de Cocktail-molotov. Rappelons que si les manifestants sont sur cette place emblématique c’est pour contester les résultats qui ont été promulgués par la Commission Electorale Nationale Indépendante. En effet, selon le K25, le comité de soutien de Marc Ravalomanana, ces résultats contiendraient des fraudes à grandes échelles. Depuis le début de l’année, les manifestants se retrouvent à la place du 13 Mai pour montrer leur soutien à la « vérité ». Est-ce que ce que cette manifestation changera les résultats des élections ? On le saura le mardi 08 Janvier prochain.