Trafic d’or et blanchiment d’argent à Maurice: trois Malgaches auraient menti sur leur identité

N.R.

Rebondissement dans l'enquête sur l’arrestation de trois Malgaches pour blanchiment d’argent. Alors que le 10 janvier dernier, les suspects avaient été appréhendés à l’aéroport de Plaisance avec en leur possession 25,5 kilos d’or en lingots et Rs 2,6 M en devises étrangères, la Mauritius Revenue Authority a découvert que les Malgaches ont menti sur leur identité. D’ailleurs, tous les documents qu’ils ont soumis, se sont révélés être des faux.

Les trois suspects ont été une nouvelle fois arrêtés par l’Adsu le mercredi 6 février. Ils ont été traduits devant la justice sous une accusation provisoire de blanchiment d’argent.



Les Malgaches après leurs arrestations s’en étaient tenus à une seule version. Ils avaient obtenu la permission du ministère malgache chargé des Mines et du Pétrole pour leurs démarches. Ils devaient fournir des documents pour prouver leurs dires sauf que la MRA a découvert qu’il s’agissait de faux documents.



Les autorités malgaches ont fourni un rapport au service des douanes à Maurice. L’adresse inscrite sur les correspondances n’existe pas. Les informations fournies concernant des commerçants malgaches spécialisés dans le commerce de l’or sont erronées.



En effet, le jour de la saisie, soit le 10 janvier, deux hommes âgés de 58 et 22 ans et une femme de 59 ans, ont été interpellés par la MRA à l’aéroport de Plaisance. Les trois malgaches transitaient par Maurice et devaient se rendre à Dubaï.



Désormais c’est la brigade anti-drogue qui a pris le relais de cette enquête. L’objectif est de savoir s’il existe un quelconque lien avec le trafic de drogue à Maurice.



Source DefiMédia